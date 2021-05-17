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Ростовские производители подсолнечного масла получат поддержку на 1,1 млрд рублей

Ранее власти региона выделили более 102 млн рублей на поддержку производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят 1,1 млрд рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, которые производят бутилированное подсолнечное масло. Об этом сообщила журналистам заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.

"Мы получили помощь в объеме 1,1 млрд рублей на новые меры поддержки. Это возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного, которое реализуется в розничной сети", - сказала Федотова.

В пресс-службе законодательного собрания региона отметили, что возмещение затрат производителям призвано сдержать рост цен на один из наиболее социально значимых товаров.

В феврале власти Ростовской области выделили более 102 млн рублей на поддержку производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности.

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