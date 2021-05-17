Ростовская область вложит 1,85 млрд рублей в модернизацию трамвайного хозяйства Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят 1,85 млрд рублей на реализацию концессионного соглашения, в рамках которого будет реализован проект модернизации трамвайного хозяйства Таганрога. Об этом рассказала журналистам заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"[Средства] в объеме 1,85 млрд рублей мы направим в город Таганрог на реализацию концессионного соглашения с целью модернизации трамвайного хозяйства", - сказала Федотова, уточнив, что средства заложены в бюджете региона на 2022 год.

В ноябре 2020 года правительство Ростовской области и компания "Синара" на площадке форума "Транспорт России" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания населения. Пилотным городом для реализации проекта выбран Таганрог. Сообщалось, что его реализацией займется компания "Синара - городские транспортные решения". Как сообщали в пресс-службе губернатора Ростовской области, стороны договорились о совместной работе по вопросам развития общественного транспорта в целом, и в том числе - городского электротранспорта.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.