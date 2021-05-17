Компании Таджикистана и Казахстана планируют подписать соглашения почти на $70 млн

ДУШАНБЕ, 17 мая. /ТАСС/. Организации и компании Таджикистана и Казахстана подписали по итогам бизнес-форума меморандум, в рамках которого в ближайшее время планируют заключить контракты на общую сумму порядка $70 млн. Как сообщила ТАСС зампредседателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Манзура Рустамова, форум состоялся в понедельник в Душанбе.

"Центр развития торговой политики "QazTrade" и Торгово-промышленная палата Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, и в целях его реализации стороны намереваются до конца 2021 года содействовать подписанию контрактов между бизнес-сообществами Таджикистана и Казахстана на сумму около $70 млн", - сказала Рустамова.

По ее словам, также на полях форума был подписан протокол на поставку двух тепловозов между АО "Локоматив карастыру" и Таджикской железной дорогой на $7,9 млн, а также договор между ТОО "Alageum Group" и "Парвин энерджи" на $1 млн и меморандум о сотрудничестве между ТОО "ЭлтексАлатау" и компанией "Тамос".

Рустамова добавила, что в работе бизнес-форума приняли участие 15 крупных компаний Казахстана и около 100 из Таджикистана, которые представили экономический и инвестиционный потенциал обеих стран. По ее словам, в ходе форума были также проведены двусторонние встречи предпринимателей. Бизнес-форум состоялся в преддверии официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, намеченного на 19-20 мая.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и действовавшие в связи с ней ограничения, товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2020 году составил $909,8 млн, сократившись на 5,3% по сравнению с 2019 годом. В настоящее время в Таджикистане функционируют более 100 предприятий с участием казахстанского капитала. Основными статьями экспорта Таджикистана в Казахстан являются электроэнергия, хлопок, алюминий, руда, плодоовощная продукция и текстиль, а импортируются из Казахстана в Таджикистан, в основном, зерно и мучные изделия, жиры и масла, сера, мыло, штукатурные материалы.