Росприроднадзор выявил ряд нарушений во время проверки "Омского каучука"

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор подвел итоги внеплановой проверки предприятия "Омский каучук" на негативное влияние на окружающую среду, которую он проводил с 6 апреля по 4 мая 2021 года в рамках поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. По ее итогам на предприятии было выявлено 24 случая нарушений и выдано предписание об их устранении, сообщает Росприроднадзор.

"В ходе проведения проверки выявлены нарушения, которые при осуществлении АО "Омский каучук" хозяйственной и иной деятельности могут оказать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду. 17 мая АО "Омский каучук" выдано предписание об устранении выявленных нарушений в количестве 24 пунктов", - говорится сообщении.

Служба отмечает, что "Омский каучук" осуществлял переработку, транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции без плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Еще было выявлено отсутствие аккредитации у лаборатории, которая проводила экологический контроль при определении выбросов загрязняющих веществ, а также несоответствие требованиям у плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. При этом программа производственного экологического контроля была разработана на основе недостоверных данных, утверждают в службе.

"АО "Омский каучук" осуществляет выброс некоторых загрязняющих веществ в отсутствие установленных нормативов допустимых выбросов, - отметили в службе. - Особое внимание следует обратить на то, что фенольно-ацетоновый цех введен эксплуатацию в отсутствие заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти".

Росприроднаддзор подчеркнул, что об этом нарушении он ранее указывал уже в 2020 году, в настоящий момент оно не снято. "Отсутствие возможности контроля специалистами Росприроднадзора источников загрязнения атмосферного воздуха в данном цехе может свидетельствовать о потенциальной угрозе загрязнения атмосферного воздуха", - отметили в службе.

О проверке

По поручению вице-премьера Росприроднадзор должен был внепланово проверить семь предприятий Омска и до 30 декабря 2020 года доложить правительству о результатах. Проверки завершены только на пяти предприятиях: "Омсктрансмаше", Омском НПЗ, "Омсктехуглероде", "Омскшине" и "Омском каучуке". Позднее сроки были продлены до 30 июля 2021 года, службе осталось проверить "ТГК-11" и "Первую грузовую компанию".

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При этом город к 2024 году по майскому указу президента России должен снизить выбросы на 22,5%.