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Путин примет участие в церемонии начала постройки новых блоков АЭС в КНР в онлайн-формате

Энергоблоки для Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" разработали в России
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет в среду участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков Тяньванской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае", - говорится в сообщении.

Ранее о таких планах сообщал МИД Китая, однако в министерстве не уточняли, о каком объекте идет речь.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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