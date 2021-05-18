Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожавших удобрениях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Рост цен на сельхозпродукцию напрямую не зависит от стоимости удобрений, говорится в сообщении Минпромторга РФ. По данным министерства, цены на удобрения составляют чуть более 7% в затратах на производство сельхозпродукции.

"Принимая во внимание, что затраты на минеральные удобрения от общих затрат на производство сельхозпродукции составляют порядка 7,4% (картофеля - 8,4%, зерновых культур - 13%, на подсолнечник порядка - 7,2%, в хлебе не более - 1%), повышение цены на сельскохозяйственную продукцию не имеет прямой зависимости от цены на минеральные удобрения", - сказали в министерстве.

Минпромторг вместе с Ассоциацией производителей удобрений разбирается в ситуации с ценами в Ставропольском крае, отметили в пресс-службе. Ранее издание РБК сообщило, что аграрии Ставрополья просят зафиксировать цены на минеральные удобрения, которые подорожали минимум на 60%, в противном случае урожай зерновых может снизиться и спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия.