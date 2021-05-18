Бюджетный комитет СФ поддержал кандидатуру Мамедова на должность аудитора Счетной палаты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник единогласно поддержал кандидатуру зампреда комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова на пост аудитора Счетной палаты вместо Татьяны Блиновой, полномочия которой истекают в мае 2021 года.

"У меня просьба сопровождать дальше все документы, которые сегодня будут проголосованы на Совете палаты. Чтобы по возможности, если президент нас поддержит, вынести этот вопрос (о назначении Мамедова аудитором Счетной палаты - прим. ТАСС) на заседание 2 июня", - сказал на заседании комитета вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Он добавил, что кандидатура Мамедова обсуждалась с руководством верхней палаты парламента.

Блинова была назначена Совфедом на должность аудитора Счетной палаты 20 мая 2015 года по представлению президента России. Совет Федерации и Государственная дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению главы государства.