Чистая прибыль "Газпром нефти" за I квартал по МСФО составила 84,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила по итогам первых трех месяцев 2021 года чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 84,156 млрд рублей против убытка в аналогичном периоде прошлого года в 13,8 млрд рублей. При этом по сравнению с IV кварталом 2020 года прибыль выросла на 3,3%, сообщает компания.

"Мировой рынок нефти продолжает испытывать на себе последствия пандемии коронавируса, однако это не помешало нашей компании обеспечить положительную динамику чистой прибыли уже IV квартал подряд. По сравнению со сложными первыми месяцами 2020 года мы вдвое увеличили показатель EBITDA, а соотношение чистого долга к EBITDA составило чуть более единицы. Такие результаты достигнуты не только за счет более благоприятной конъюнктуры рынка, но и за счет эффективных действий компании, гибкости и быстрой реакции на изменения внешней среды", - сказал глава компании Александр Дюков, комментируя финансовые результаты.

Выручка "Газпром нефти" увеличилась на 18,7%, до почти 610,1 млрд рублей. Показатель EBITDA компании за отчетный период вырос в 2,13 раза - до 173,722 млрд рублей. Свободный денежный поток "Газпром нефти" увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42 млрд рублей.

"В 2021 году мы продолжаем активное развитие всех направлений нашего бизнеса, реализуем возможности для его диверсификации, а одним из ключевых фокусов для "Газпром нефти" станет определение долгосрочных целей в сфере ESG, в первую очередь - по снижению выбросов углекислого газа", - добавил Дюков.