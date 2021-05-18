Самарские власти одобрили проекты инвесторов на общую сумму более 14 млрд рублей

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области рассмотрели и одобрили два проекта, которые планируется реализовать на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) Тольятти, с общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Самарской области.

"На заседании экспертного совета особой экономической зоны мы рассмотрели два новых инвестиционных проекта. Один - в области переработки сельскохозяйственной продукции, второй проект связан с небольшим локальным металлургическим производством. Совокупный объем инвестиций составит более 14 млрд рублей, и эти компании создадут более 1 300 рабочих мест", - цитирует пресс-служба регионального министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова.

Члены экспертного совета одобрили обе заявки. Один из резидентов заявил масштабный проект в отрасли пищевой промышленности, что позволит диверсифицировать экономику Тольятти, считает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев. "Более того, это крупный инвестор, который привлечет в экономику региона многомиллиардные инвестиции и предоставит тольяттинцам более тысячи рабочих мест", - отметил он.

Богданов отметил на заседании, что скоро площадка привлечет еще несколько заводов. Сейчас на площадке ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 26 резидентов, которые заявили инвестиции на сумму порядка 25 млрд рублей. Предполагается, что предприятия создадут более 5,1 тыс. рабочих мест. Среди отраслей, в которых планируется реализовать проекты, указаны химия, упаковка, фармацевтика, металлообработка и другие.