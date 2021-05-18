НПЗ "Газпром нефти" увеличили производство бензина в I квартале на 4,3%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" в январе-марте 2021 года повысила выпуск бензина на 4,3% по сравнению с IV кварталом 2020 года - до 1,7 млн тонн на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске, говорится в сообщении компании.

"Рост объемов производства обеспечили проекты программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года. Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6% соответственно. Совокупно в отчетный период собственные российские НПЗ компании обеспечили переработку 7,4 млн тонн сырья", - отмечает компания.

Больше всего, на 17%, выросло производство бензина с октановым числом 100 - G-Drive 100. На 9,1% (до 1,1 млн тонн) вырос выпуск зимних сортов дизельного топлива.

Кроме того, в сравнении с I кварталом 2020 года на 6,9 % (до 0,4 млн тонн) НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.

"Сейчас на Омском и Московском НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива. Все эти решения помогают эффективно работать в условиях высокой волатильности рынка, гарантируя нашим потребителям высокое качество продукции", - заметил директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. Сейчас продолжается реализация второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.