Объекты трех аэропортов в Хабаровском крае намерены передать в федсобственность

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края хотят передать в 2022 году в федеральную собственность аэропорт, аэровокзал и посадочную площадку трех населенных пунктов на севере региона для развития их инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский.

"Ведем работу с Минтрансом России и Росавиацией по вопросу передачи имущества аэропорта Николаевск-на-Амуре, посадочной площадки в селе Нелькан, нового аэровокзала в селе Чумикан в федеральную собственность и оперативное управление федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока", - сказал Березовский, уточнив, что объекты рассчитывают передать в 2022 году.

Часть объектов инфраструктуры в этих населенных пунктах находится в краевой собственности, балансодержателем является региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".

Березовский отметил, что это необходимо для улучшения технической оснащенности объектов. Их содержание с передачей также будет финансироваться за счет федерального бюджета, что позволит разгрузить региональный бюджет.

В крае намечена работа по реконструкции аэропортов в труднодоступных поселениях Охотск, Аян и Херпучи. Эти мероприятия вошли в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В нее также вошла реконструкция аэропорта Хабаровска. Работы в Аяне и в Охотске завершат в 2023 году. Сообщение с этими населенными пунктами есть только по воздуху, через аэропорты обеспечивается связь 8 тыс. жителей Охотского и Аяно-Майского районов с остальным краем.

В 2022 году должна начаться работа по строительству нового здания аэропорта и реконструкции полосы в поселке Херпучи. Этот аэропорт связывает жителей с краевым центром, другого регулярного сообщения у них нет. Сдать объекты должны в 2024 году.