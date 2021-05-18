"Русинвест" приобретет имущество Антипинского НПЗ за 111 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. ООО "Русинвест" стало победителем аукциона по реализации имущества Антипинского нефтеперерабатывающего завода, следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве.

" Победитель - ООО "Русинвест", - говорится в карточке торгов. Начальная цена в ходе торгов не изменилась и составила 110,8 млрд рублей.

На торги единым лотом были выставлены здания и промышленные сооружения, земля под аренду, оборудование и комплектующие, доля в размере 100% уставного капитала нефтяной компании "Новый поток" и другое. На торги помимо ООО "Русинвест" заявлялась компания ООО "СБК комплект" (структура Сбербанка).

Владельцем компании "Русинвест", согласно информации в реестре, числится Анатолий Яблонский. Он является заместителем председателя совета директоров банка "Авангард" и руководит союзом производителей коньяка.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля 2019 года по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.

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