Госдума одобрила во II чтении ограничения на продажи для неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Предлагаемые законопроектом изменения обусловлены тем, что значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к их деятельности в части раскрытия ими всей исчерпывающей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках, о предоставлении такой информации потенциальному потребителю. Значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг возникает в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

В случае, если неоднократное предоставление физлицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, неполной или недостоверной информации о договорах, сделках и возникающих при их исполнении рисках создает существенную угрозу их правам и законным интересам, Банк России вправе возложить на финансовую организацию обязанность по направлению этим физлицам безотзывной оферты о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору или сделке, при заключении которых им предоставлялась неполная либо недостоверная информация, либо по уступке прав финансовой организации по таким договорам, либо о прекращении таких договоров и возврату сторонами всего полученного по ним.

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, достоверную информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей соответствующих услуг. Эта информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Расширяются функции совета директоров ЦБ

В состав функций совета директоров Банка России вводится установление перечня цен, индексов и иных показателей, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, используются для расчета стоимости финансового инструмента и (или) доходности по нему, либо в целях допуска финансовых инструментов к публичному обращению, либо в иных целях, предусмотренных федеральными законами. Соответственно уточняются правила совершения отдельных операций с финансовыми инструментами. Уточняется перечень лиц, признаваемых инсайдерами.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора - физлица.

Законопроект также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.