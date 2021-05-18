Госдума освободила во II чтении инсайдеров от ответственности по соглашению с ЦБ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении пакет законопроектов, предусматривающий введение нового правового института - соглашения с регулятором (Банком России) как основания для освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком. Документы инициированы группой депутатов Госдумы во главе с Владиславом Резником.

Первый законопроект вносит корреспондирующие поправки в законы "О Центральном банке РФ" и "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он закрепляет в законодательстве основные вопросы заключения и исполнения соглашения с Банком России, его содержания и полномочий ЦБ. Соглашение может быть заключено по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу. Лицо, заключающее соглашение, будет обязано уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении с ЦБ, но не менее суммы излишнего дохода или суммы убытков, которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой либо товарами. Эта сумма составит не менее 5 тыс. рублей, если соглашение заключается с физлицом, не менее 30 тыс. рублей, если соглашение заключается с должностным лицом, и не менее 700 тыс. рублей, если соглашение заключается с юрлицом.

До заключения соглашения Банку России необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении. Лицо, заключившее такое соглашение, обязано принять меры по устранению последствий своей деятельности, послуживших основанием для возбуждения производства по соответствующему делу об административном правонарушении, а также меры по предупреждению и предотвращение аналогичных действий в дальнейшем.

Документ также устанавливает порядок и дополнительные условия заключения соглашения с Банком России - оно не может быть заключено с должностными лицами и служащими федеральных (субъектов и муниципалитетов) органов исполнительной власти, работниками органов управления государственных внебюджетных фондов, а также со служащими ЦБ, имеющими доступ к инсайдерской информации.

Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ РФ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. ЦБ будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.

Решение о заключении соглашения либо об отказе в его заключении принимается Банком России в срок не более одного месяца с даты получения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Это решение принимается Комитетом финансового надзора. Заключение соглашения не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины. После исполнения соглашения лицо, его заключившее, направляет в Банк России необходимые документы и информацию, подтверждающие факт исполнения соглашения. Комитет финансового надзора ЦБ в срок не более одного месяца принимает решение о признании соглашения исполненным либо неисполненным. В случае принятия Банком России решения о признании соглашения неисполненным уплаченные деньги не возвращаются.

"Как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Поправки в КоАП

Второй законопроект вносит во II чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), освобождающие от ответственности за правонарушения по соответствующим составам при условии заключении соглашения с ЦБ РФ. Соглашение может быть заключено с Банком России до дня вынесения постановления по соответствующему делу. Освобождение от административной ответственности будет наступать в случае исполнения соглашения, которое вступает в силу со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о его заключении. При этом, при назначении административного наказания по административным делам о неправомерном использовании инсайдерской информации либо о манипулировании рынком будут учитываются следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность: неисполнение соглашения лицом, в отношении которого ведется соответствующее производство по делу об административном правонарушении; совершение административного правонарушения лицом, с которым ранее было заключено соглашение, и со дня исполнения которого прошло менее одного года.

Законопроект предусматривает возможность заключения соответствующего соглашения и в том случае, если правонарушение было совершено до вступления закона в силу - это станет возможным, если по делу о таком административном правонарушении не было вынесено постановление.