Более 2 тыс. предпринимателей пострадали в результате закрытия рынков под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в результате блокирования по решению суда рынков в Аксайском районе Ростовской области превысило 2 тыс. предпринимателей, сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева. Ситуацию вокруг рынков глава региона обсудил с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

"На территории торговых объектов Аксайского района действуют две антикризисные группы, подготовлена информация о компенсационных местах для осуществления предпринимательской деятельности по отраслям. В реестр данных о добросовестных предпринимателях, осуществляющих свою торговую деятельность на территории торговых объектов Аксайского района, внесена информация о 2,1 тыс. хозяйствующих субъектов. Действуют консультационные группы юристов, для выработки единых организационных решений создан штаб", - говорится в сообщении пресс-службы.