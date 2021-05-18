В российской туриндустрии заявили, что повышение стоимости путевок не сказалось на спросе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Повышение стоимости туров не сказалось на спросе со стороны российских туристов, поскольку основная доля путешествующих граждан имеет средний доход и выше. Такую точку зрения в ходе онлайн-конференции высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Безусловно, цены выросли. Цены выросли, как на внутреннем продукте, так и на зарубежных направлениях, которых совсем немного на данный момент. Тем не менее средняя стоимость востребованного отдыха выше, чем была в 2019 году или в 2020 году. Однако повышение цен не влияет на спрос, не происходит оттока туристов", - сказала она.

Ломидзе отметила, что наиболее активно путешествующая аудитория, как по стране, так и за рубежом, - это обеспеченные туристы, со средним доходом и выше среднего. "Бюджетный турист у нас до последнего придерживает деньги и не так активно путешествует, как обеспеченные туристы", - считает глава АТОР. Она также отметила, что в текущем сезоне большинство туристов приобретают туры в последний момент. По ее словам, глубина продаж сейчас составляет максимум две-три недели при том, что в 2017-2019 годах этот показатель был в среднем равен двум-трем месяцам.

"Опасения туристов обоснованы и понятны, они опасаются, если мы говорим о зарубежных направлениях, внезапного закрытия стран и изменения эпидемиологической ситуации в стране. Если говорить о внутренних курортах, они точно также опасаются каких-то всплесков, которые могут повлиять на времяпрепровождение на курортах и в наших регионах", - сказала Ломидзе. В качестве примера она отметила, что Ивановская область 30 апреля решила ввести локальный локдаун.

При этом, по ее словам, активно продавались и продаются туры на май и июнь, а также наблюдается увеличение темпов бронирования как раз на вторую половину лета. По данным Ломидзе, как внутри России, так и за рубежом, в первую очередь раскупаются туры в отелях, имеющих четыре-пять звезд. "Итоги майских праздников, по оценкам туроператоров и самих регионов, показали, что загрузка таких отелей превышала среднюю загрузку категории отелей три звезды. 95% была средняя загрузка дорогих отелей на наших черноморских курортах и примерно 70% была средняя загрузка трехвездочных отелей", - сообщила Ломидзе, добавив, что такая же картина сохраняется и летом.

Говоря о жалобах на несоответствие качества предоставляемых услуг цене, Ломидзе отметила, что они были всегда. Сейчас, по ее словам, количество этих жалоб остается на обычном уровне. "Конечно, инфраструктура и сервис далеки от совершенства во многих местах, но в то же время я бы хотела отметить впечатления многих туристов, которые в этом году впервые открыли для себя некоторые регионы. Их как раз удивляет доброжелательность, готовность помочь и нормальный сервис в объектах размещениях во многих регионах, до сих пор не воспринимавшихся как туристические", - заключила она.