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Белоусов поручил министерствам до 21 мая оценить риски роста цен для населения

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Сергей Бобылев/ТАСС
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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить оценки рисков роста цен для населения. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Андрей Белоусов по итогам обсуждения поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения", - говорится в сообщении кабмина.

Белоусов поручил до 21 мая сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен. Также Белоусов поручил до 21 мая представить прогноз на 8 недель по влиянию ситуации на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары. Он поручил проработать включение данных мониторинга цен по ККТ в ранее разработанную форму отчетности.

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