Почти все производители мороженого и сыров присоединились к "Честному знаку"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почти все производители мороженого и сыров зарегистрировались в системе маркировки, которая стартует для этих категорий в России с 1 июня 2021 года. Об этом во вторник сообщил заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов на Всероссийском форуме по маркировке молочной продукции.

"По состоянию на сегодняшний день практически все производители сыров и мороженного зарегистрированы в системе "Честный знак", - сказал Скворцов.

В свою очередь руководитель проекта товарной группы "Молоко" Юлия Кузьмина в рамках форума уточнила, что на текущий момент в системе зарегистрировано 84% производителей мороженого, а также практически 100% всех производителей сыра.

"Отрасль активно готовится, динамика присоединившихся участников рынка и выданных кодов маркировки с каждой неделей растет. На текущий момент в системе зарегистрировано 84% производителей мороженого, по производителям сыров - практически 100% из всех участников оборота уже зарегистрировано", - пояснила Кузьмина.

Как отметила представитель оператора маркировки ЦРПТ Варвара Михайлова, в настоящее время с производителями готовы сотрудничать уже 46 типографий. При этом, по словам Михайловой, производители молочной отрасли пока не спешат размещать заказы на печать маркировочных кодов. Она уточнила, что вся необходимая информация о работающих с маркировкой типографиях размещена на официальном сайте оператора маркировки.

"Помимо того, что к нам до сих пор продолжают подключаться новые площадки с типографиями, мы также наблюдаем, что производители не с такой интенсивностью размещают свои заказы на площадках", - пояснила Михайлова, добавив, что к 1 июня число типографий может вырасти до 60.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.