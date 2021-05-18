Полномочия Фонда развития моногородов после его ликвидации перейдут ВЭБ.РФ

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 18 мая. /ТАСС/. Фонд развития моногородов после ликвидации в 2021 году передаст свои полномочия госкорпорации "ВЭБ.РФ". Меры поддержки монозависимых территорий планируется сохранить в полном объеме, сообщила журналистам во вторник гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в ходе рабочей поездки в Кузбасс.

"Моногорода не останутся без поддержки. По распоряжению правительства РФ Фонд развития моногородов будет ликвидирован, но все полномочия и люди перейдут в ВЭБ.РФ. Поэтому те инструменты, которые сейчас есть у фонда, ожидаем, сохранятся", - сказала Макиева, отвечая на вопрос ТАСС.

Она также отметила, что главным приоритетом работы моногородов с ВЭБ.РФ станет развитие городской экономики и тех сфер, которые напрямую влияют на улучшение качества жизни граждан. В частности, речь идет о создании качественной коммунальной инфраструктуры, обеспечении городов современным общественным транспортом, улучшении экологии.

В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, часть объединится с другими, схожими по функционалу, а каждого пятого ждет ликвидация. В частности, в течение 2021 года должны быть ликвидированы Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ.