Минэнерго Украины настаивает на запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко направил в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг требование запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Это [импорт] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с [европейской сетью] ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности", - цитирует пресс-служба на странице ведомства в Facebook обращение министра.

Ключевым требованием для присоединения Украины к ENTSO-E, отметил министр, обозначено обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение ее производителей и соответственно качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования, говорится в письме.

Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что инициировал депутатское обращение к нацкомиссию по регуляции с требованием как можно скорее прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По его информации, Украина за импортированную в этом году электроэнергию заплатила России около миллиарда гривен (около $36 млн).

Импорт электроэнергии

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила импортировать электроэнергию из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. Однако с 2021 года его полномочия ограничивать импорт истекли, коммерческие поставки возобновились.

В Минэнерго страны поясняли, что Украина прошедшей зимой была вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить коллапса энергосистемы страны. Это могло произойти, поскольку в стране был недостаток угля на складах тепловых электростанций, а большое число энергоблоков ТЭС и АЭС находились на внеплановом ремонте.

Верховная рада 15 апреля вновь предоставила полномочия регулятору ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России на период до конца текущего года.