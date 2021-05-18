"Зеленые" облигации Москвы получили аккредитацию на международном рынке

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международная Ассоциация рынков капитала признала облигационный выпуск города Москвы "зелеными" облигациями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы признан "зелеными" облигациями по международным стандартам", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выпуск "зеленых" облигаций Москвы отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие города было устойчивым и экологически эффективным. Хотя ожидаемый спрос российских инвесторов достаточен для размещения выпуска, город заинтересован в участии международных инвесторов. Включение 74-го облигационного выпуска в реестр облигаций устойчивого развития ICMA обеспечивает возможность учета облигаций как "зеленых" на балансе любого международного инвестора.

Уточняется, что облигации Москвы включены в реестр на основании заключения независимой организации - кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА" - о соответствии облигаций Москвы принципам зеленых облигаций, принятых ICMA, которое было опубликовано 30 апреля 2021 года. Ранее 74-й выпуск облигаций города Москвы был признан "зеленым" финансовым инструментом по национальной российской методологии комитетом по зеленому финансированию ВЭБ.РФ.

"Размещение облигаций запланировано на 27 мая 2021 года. Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей - приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро", - отметили в пресс-службе.

ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.