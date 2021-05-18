Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,33-1,48%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал рост. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи увеличился на 1,33%, до 3 687,96 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,48%, до 1 574,32 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 21:00 мск снизился на 0,002%, до 73,79 рубля, евро вырос на 0,52%, до 90,20 рубля.

"Внешний фон улучшился после новых комментариев представителей ФРС о том, что регулятор сохранит сверхмягкую политику, несмотря на всплеск инфляции в США, который в Федрезерве считают временным", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть протестировали отметку $70. "Оптимизм на рынке черного золота связан в частности со снятием карантинных ограничений в Великобритании, восстановлением авиатрафика, прогрессом в массовой вакцинации. Также росту сырьевых котировок способствовала слабость доллара, индекс DXY опустился ниже 90 пунктов. Кроме того, общий подъем риск-аппетитов связан с сигналами о готовности к переговорам США и ЕС по решению проблем в торговых отношениях", - добавил эксперт.

Вместе с тем покупателей сдерживают по-прежнему тревожные цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса в странах Азии, прежде всего в Индии, где за минувшие сутки умерло рекордное количество зараженных - 4 329 человек.

Рынок акций

В лидерах роста на российском рынке находятся акции "Фосагро" после рекомендации советом директоров выплаты дивидендов за 1 квартал 2021 года в размере 105 рублей за акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,3% за квартал, рассказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

Кроме того, завтра компания представит отчетность за 1 квартал 2021 года. "Рынок ожидает сильных результатов на фоне высокого спроса на удобрения из-за роста цен на сельскохозяйственные товары. Кроме того, позитивные рыночные настроения поддерживают сильные результаты уже отчитавшихся компаний из секторов сельского хозяйства и удобрений", - добавил он.

Также среди лидеров находятся акции "Магнита" после объявления о покупке магазинов "Дикси". "Сделка позволит "Магниту" усилить свое присутствие на сильнейших сегментах розничного рынка - в Москве и Санкт-Петербурге. Мы видим синергетический потенциал за счет улучшения закупочных условий и внедрения более качественного ценностного предложения для клиентов в магазины "Дикси". Кроме того, увеличение числа магазинов позволит компании вплотную приблизиться по объему выручки к другому ритейлеру - X5 Retail Group", - рассказал эксперт.

Прогноз на среду

По оценкам "Фридом финанс", в среду на фоне относительной стабильности цен сырьевого сегмента и с учетом улучшения новостного рыночного фона преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 660 - 3 705 пунктов, а также 73,35 - 74,15 рубля и 89,75 - 90,45 рубля соответственно.

По прогнозам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3 630-3 730 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74,5 рубля.