Байден пообещал, что США обгонят Китай на рынке электромобилей

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. США намерены обогнать Китай на рынке электромобилей, потеснив Пекин с лидирующих позиций в мире. Об этом американский президент Джо Байден заявил во вторник во время выступления на сборочном заводе компании Ford в Дирборне (штат Мичиган).

"Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет", - убежден Байден. "И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее", - добавил он.

"В настоящий момент Китай ведет в этой гонке. Не стоит себя обманывать, это просто факт", - признал президент США. По его мнению, некоторое время назад Соединенные Штаты лидировали в этой сфере и инвестировали в технологии электрокаров больше, чем любая другая страна в мире. "Теперь мы восьмые, а Китай первый", - посетовал он. "У них, у Китая, самый крупный, самый быстрорастущий рынок электромобилей в мире", - отметил хозяин Белого дома.

"Они думают, что они выиграют. Что же, у меня для них новости: они не выиграют эту гонку. Мы им не дадим", - обещал Байден.

Во время посещения завода в Мичигане Байден лично опробовал новый электропикап Ford F-150 Lightning. Планируется, что официальная презентация этой машины состоится утром в среду. Как ожидается, ее продажи начнутся в Соединенных Штатах в первой половине 2022 года.