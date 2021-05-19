МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Финансовым директором "Яндекса" с 1 июня станет экс-финдиректор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич. Об этом говорится в сообщении IТ-гиганта.

"Яндекс" объявляет о новых назначениях в команде. Финансовым директором "Яндекса" станет Светлана Демяшкевич, которая до прихода в "Яндекс" занимала должность финансового директора X5 Retail Group", - отмечается в сообщении.

В конце марта стало известно, что финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покинет компанию по собственному желанию.

Также в сообщении "Яндекса" говорится, что вице-президент по корпоративному развитию "Яндекса" Вадим Марчук переходит на должность операционного директора. Демяшкевич и Марчук будут напрямую подчиняться управляющему директору группы компаний "Яндекса" Тиграну Худавердяну. Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года.

"Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Ее стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся "Яндексу", чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям", - отметил Худавердян.

Также управляющий директор группы компаний пояснил, что Марчук сконцентрируется на приоритетных стратегических направлениях, среди которых увеличение ценности кросс-платформенных продуктов для пользователей, а также будет заниматься развитием новых вертикалей, в частности финтеха.

В дополнение к этому новым вице-президентом по корпоративному развитию "Яндекса" станет Павел Власов, ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito. Его руководителем будет Марчук.