В "Сбер Еаптеке" сообщили о росте продаж витаминов D и Е в I квартале 2021 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Продажи витамина D в одной из крупнейших онлайн-аптек "Сбер Еаптека" в первом квартале 2021 года выросли на 30%, витамина Е - на 50%. Об этом говорится в сообщении компании.

"В лидерах по категориям - витамины и БАДы. На первом месте по количеству чеков - витамин D, продажи которого выросли на 30% по сравнению с IV кварталом 2020 года. Растет спрос на витамин E: несмотря на то, что в первом квартале он не вошел в топ-10 препаратов по количеству чеков, однако его продажи взлетели на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным компании, на фоне роста продаж витаминов и БАДов упал спрос на противовирусные препараты. "Арбидол" покупали на 46% меньше, чем зимой, также снизились продажи "Ингавирина" (на 59%). По-прежнему высоким спросом пользуются антисептики ("Мирамистин", "Хлоргексидин") и маски. Также популярны у покупателей и зоотовары: прирост в первом квартале 2021 года составил 329% в сравнении с первым кварталом 2020 года. Спрос на лекарственные препараты для животных вырос на 350%.

"Падение спроса на антибиотики и противовирусные препараты мы связываем с тем, что жизнь горожан постепенно возвращается в привычный ритм. Люди покупают меньше лекарств, но больше заботятся об укреплении иммунитета: об этом свидетельствует рост спроса на БАДы и витамины, например витамин D помогает восполнить нехватку солнца. Также стоит отметить рост спроса на товары для спортивного питания: с приходом весны люди стали уделять больше внимания заботе о здоровье, правильному питанию и активному образу жизни", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "Сбер Еаптека" Натальи Паршиковой.

"Сбер Еаптека" - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса насчитывает около 70 тыс. товаров. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. Сервис работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. В октябре Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании "Сбер Еаптека" и инвестициях в ее развитие. В 2020 году министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило "Сбер Еаптеку" в перечень социально значимых интернет-ресурсов.