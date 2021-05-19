ГД приняла во II чтении законопроект в развитие реформы контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название регуляторной гильотины.

Как отмечают авторы, документ необходим для того, чтобы реализовать реформу в полной мере. Так, он вносит изменения в федеральные законы, в соответствии с которыми осуществляются разные виды федерального и регионального государственного контроля и надзора, а также муниципального контроля. "Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наименование с указанием отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), региональному государственному контролю (надзору), муниципальному контролю. По каждому из видов контроля устанавливается его предмет - как совокупность обязательных требований, частью которых могут быть лицензионные требования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также упрощает процедуру лицензирования. В частности, внеплановую проверку соискателя лицензии предлагается заменить оценкой соответствия лицензионным требованиям, проводимой в качестве государственной услуги. Кроме того, законопроект предлагает установить процедуру периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок. Такая процедура предусмотрена в отношении пяти лицензируемых видов деятельности, среди них в том числе производство лекарственных средств, деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, а также деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Документ также вводит реестровую модель в сфере лицензирования, которой предусматривается, в частности, замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий, переход на предоставление исключительно бесплатных электронных выписок из реестра лицензий, а также возможность принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии в электронном формате. Законопроект также сокращает срок предоставления лицензии и предлагает предоставлять ее в отношении части работ или услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, если выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям в отношении отдельных из заявляемых работ или услуг. Приостановление действия лицензии также предлагается разрешить в отношении части работ или услуг.

В июле прошлого года Госдума приняла два закона о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также о правовых и организационных основах введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, и оценке их применения. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы - "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал некоторые положения законопроекта. В частности, документ уточняет порядок государственной аккредитации образовательной деятельности. Так, согласно проекту, в системе образования предлагается проводить мониторинг для систематического наблюдения за тем, как образовательные организации соблюдают аккредитационные показатели.

Кроме того, поправки обязывают субъекты электроэнергетики, соответствующие установленным кабмином критериям, обеспечивать готовность к работе, речь идет в том числе о подготовке к отопительному сезону. Так, субъекты электроэнергетики должны будут достигать определенных значений показателей риска нарушения их работы. Такие значения определит правительство или уполномоченным им федеральный орган исполнительной власти.

Документ также предусматривает, что законы, предусматривающие специальное правовое регулирование в отношении отдельных территорий, могут устанавливать особенности организации и осуществления государственного и муниципального контроля на этих территориях, в том числе полномочия правительства РФ по установлению таких особенностей. Речь идет о федеральной территории "Сириус", свободном порте Владивосток, свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и Севастополя, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационного центра "Сколково", а также об особых экономических зонах и Арктической зоне РФ.

Проект также наделяет кабмин правом устанавливать особенности осуществления отдельных видов государственного контроля в рамках экспериментального правового режима.