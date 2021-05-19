Греф объявил о решении "Сбера" создать новый суперкомпьютер

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Сбер" принял решение построить новый суперкомпьютер. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на стратегической сессии по теме искусственного интеллекта в АПК, организованной Сбербанком для Минсельхоза.

"Мы недавно приняли решение о строительстве нового суперкомпьютера", - сказал Греф.

Ранее Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер "Кристофари". Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.