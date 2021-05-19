Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого из-за маркировки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке 1 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

Газета "Коммерсантъ" 19 мая написала о том, что почти 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

"Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке. Запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения", - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили о том, что российские производители выразили готовность к выпуску маркированной продукции с 1 июня. При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, оператора маркировки Центра развития перспективных технологийи Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования. В министерстве добавили, что Минсельхоз России выступил с предложением по изменению правил маркировки в отношении товаров, произведенных до 1 июня. "С учетом наличия запасов у предприятий указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски", - считают в Минсельхозе.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и некоторых других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.