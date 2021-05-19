Почти 60% граждан проголосовали со смартфонов в ходе тестирования ДЭГ

МОСКВА, 19 мая./ТАСС/. Основная часть граждан, принявших участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ), голосовало со смартфонов. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"Ну, во-первых, мы посмотрели, как у нас распределяются пользователи с точки зрения гаджетов, устройств, операционных систем, браузеров, в которых это происходит, и так далее. Видно, что основная часть людей, конечно, голосуют со смартфонов, в основном Android, это почти 60%", - уточнил Качанов на заседании ЦИК России по поводу итогов тестирования системы ДЭГ.

Он отметил, что еще почти 30% голосуют из операционных систем Windows, с компьютеров. Также основная часть браузеров, которые граждане использовали для голосования, это мобильные браузеры в операционной системе Android на смартфонах.

В Минцифры добавили, что по итогам проведения тестирования системы дистанционного электронного голосования проголосовали более 1,2 млн граждан, выдано более 2,6 млн электронных бюллетеней. Участникам ДЭГ было доступно 208 тренировочных избирательных кампаний.

В сообщении Минцифры уточняется, что наиболее активное участие в голосовании приняли жители Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Тульской, Псковской и Белгородской областей. Также по итогам участия в тренировке ДЭГ пользователи могут поделиться мнением и оставить отзывы и предложения с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Принять участие в опросе можно до 24 мая.

Общероссийская тренировка по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходит в несколько этапов и завершится 21 мая. В ходе тренировки проводится проверка работоспособности ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отрабатываются практические действия участников избирательного процесса.