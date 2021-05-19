Совфед упростил порядок подачи документов на регистрацию юридического лица

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании, индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия.