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В Крыму необходимо газифицировать курорт Алупку и 500 сел в рамках поручения президента

Президент России поставил задачу властям региона довести показатели газификации в республике до более чем 90%

ЯЛТА /Республика Крым/, 19 мая. /ТАСС/. Курортный город Алупку и сотни сел Крыма необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой, чтобы исполнить поручение президента РФ Владимира Путина по газификации, сообщил в среду на площадке Ялтинской энергетической конференции "Российский ТЭК в зеленой повестке современности" министр топлива и энергетики республики Крым Евгений Рукавишников.

Он пояснил, что ранее властям Крыма президентом РФ была поставлена задача довести показатели газификации в республике до более чем 90%.

"На сегодняшний момент газификация составляет 76,7%. Полностью Алупка не газифицирована и 511 сел", - сказал министр, пояснив, что необходимо сделать для исполнения поручения главы государства.

Он уточнил, что госпредприятие "Черноморнефтегаз" ремонтирует и строит новые трубопроводные системы. За государственный счет газопроводы доводят до участков, также по поручению Путина. Средства на газификацию включены в том числе в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

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