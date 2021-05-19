Россияне в начале мая потратили на путешествия на 80% больше, чем в январе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Расходы россиян на внутренний туризм и развлечения с 1 по 15 мая 2021 года составили около 20 млрд рублей - это на 80% больше, чем за тот же период января 2021 года, когда также были длинные праздники. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

"Траты россиян на путешествия по стране и развлечения в первой половине мая, включая праздники, составили почти 20 млрд рублей - это на 81% больше, чем в первой половине января, - отмечается в сообщении. - При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и к январским каникулам нынешнего".

В целом траты россиян на внутренний туризм в период с 1 по 15 мая оказались на 13% больше, чем в допандемийном 2019 году, и многократно выше мая 2020 года, когда во многих регионах РФ действовал режим самоизоляции. При этом средний чек остался примерно на том же уровне, указали в ВТБ.

Кроме того, более чем в два раза в сравнении с январем увеличились траты россиян на авиабилеты, туры, круизы (до 3,8 млрд рублей) и на поезда и автобусы дальнего следования (до 11 млрд рублей). В свою очередь, расходы россиян на гостиницы в мае возросли по сравнению с побившими все рекорды январскими праздниками в полтора раза и достигли за две недели 780 млн рублей. Таким образом, спрос на гостиницы в России на 70% превысил показатели мая 2019 года по объему и в полтора раза - по количеству транзакций.

Согласно данным ВТБ, в кафе и ресторанах россияне в начале мая потратили 4,8 млрд рублей. Это на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% больше, чем в мае 2019 года. Траты в барах выросли на 29% и к январским праздникам, и к допандемийному маю и превысили 100 млн рублей. Однако расходы на развлечения не достигли уровня 2019 года (-20%) и остались примерно на уровне показателей января.

Исследование основано на данных эквайринговых терминалов ВТБ, расположенных в торгово-сервисных предприятиях, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, и на платежных интернет-страницах этих предприятий.