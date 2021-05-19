Al+ сохранит долю в "Норникеле" после разделения и переименования "Русала"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Al+ сохранит долю в "Норникеле" (27,8%) после выделения новой компании из структуры "Русала" и его переименования в Al+. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе En+ Group (основной акционер "Русала" с долей 56,88%).

"Al+ ("Русал") сохранит свою долю в "Норникеле", - сообщили в En+ Group. Ранее "Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+.

При этом разделенные компании не будут конкурировать между собой, поскольку Al+ будет больше ориентирован на внешний рынок, а новая компания - на внутренний рынок РФ и будет способна удовлетворить спрос на алюминий в России, "мощностей хватит", подчеркнули в En+ Group.

О разделении "Русала"

Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала". Вопрос о смене названия еще будет обсуждаться на собрании акционеров 24 июня. Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует свою деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

Таким образом, в периметре Al+ останутся алюминиевые заводы - Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский и Kubal, а также глиноземные заводы - Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia и Windalco. Из добывающих активов в Al+ войдут Kindia, Dian Dian, BCGI. Сюда же будут отнесены предприятия дивизиона даунстрим (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и прочее).

Новая компания, название которой будет утверждено позже, будет включать в себя активы "Русала" с более высоким углеродным следом - это Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский заводы. Глиноземные активы - Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский, добывающие активы - Северо-Уральский бокситовый рудник и "Боксит Тимана".

Суммарные мощности Al+ по производству алюминия составят порядка 2,69 млн тонн в год (с учетом строящегося Тайшетского алюминиевого завода), новой компании - порядка 1,8 млн тонн.

В En+ предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально. Планируемая трансформация может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений, отметили в "Русале".