Власти Москвы планируют выпустить облигации на 180 млрд рублей в 2022 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выпустить в 2022 году облигации на сумму 180 млрд рублей, а в 2023 году - почти на 45 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Несмотря на увеличение доходной части бюджета Москвы в 2021 году почти на 200 млрд рублей по сравнению с прогнозом, город планирует сохранять дефицит в объеме 500 млрд рублей для того, чтобы использовать дополнительные доходы на реализацию инвестиционной программы. Для реализации инфраструктурных проектов Москва намерена привлекать финансирование с рынка госдолга. <…> На 2021 год в бюджете Москвы заложен выпуск облигаций на 396 млрд рублей, на 2022 год - на 180 млрд рублей, на 2023 год - порядка 45 млрд рублей. В настоящее время Москва зарегистрировала три выпуска облигаций общим объемом 210 млрд рублей", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Он уточнил, что это трех- и пятилетние классические облигации, а также зеленые облигации сроком на семь лет. Все социальные расходы, в том числе выплаты населению, пенсионное обеспечение, содержание системы здравоохранения и образования, являются защищенными статьями бюджета и составляют порядка 2 трлн рублей. Власти приняли решение о выходе на рынок заимствований для того, чтобы не останавливать инфраструктурные проекты, которые в настоящий момент реализуется, в первую очередь, в транспортной сфере, и позволяют улучшить качество жизни на территории города.

Запланированная программа заимствований предусматривает долговую нагрузку на доходную часть бюджета до 2023 года в объеме не выше 20%. Это минимально возможная нагрузка по общепринятым мировым стандартам и не является критичной для экономики города и бюджета. Одна треть совокупного объема зарегистрированных облигаций приходится на зеленые облигации, которые профинансируют проекты, положительно влияющие на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей.

"Мы надеемся на участие как российских, так и иностранных инвесторов в размещении зеленых облигаций. Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими международным стандартам и наряду с облигациями еще 20 крупнейших мегаполисов мира включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA)", - подчеркнул Ефимов.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро. С прошлого года Москвой прекращена закупка дизельных автобусов, в 2021 году планируется поставка городу 400 электробусов, и затем ежегодно город будет получать по 600 автобусов на электротяге. Кроме того, с привлечением средств от выпуска зеленых облигаций Москва планирует построить 43,8 км линий и 18 станций БКЛ, в результате чего она станет крупнейшей кольцевой линией метро в мире.