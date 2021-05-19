Аэропорт Казань ожидает завершения разработки мастер-плана развития к осени

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань рассчитывает, что мастер-план по развитию воздушной гавани до 2050 года, разрабатываемый голландской компанией, будет готов осенью текущего года. Об этом ТАСС сообщил директор по стратегическому развитию аэропорта Андрей Лопатин.

"Мы ожидаем, что осенью у нас уже будет полноценный документ, который будет утвержден советом директоров, одобрен республиканскими структурами", - сказал он. "Инфраструктурная составляющая мастер-плана очень важна с точки зрения именно подготовки необходимой инфраструктуры для обслуживания пассажиров и самолетов. Потому что здесь мы не только рассматриваем пассажирские перевозки, но и развитие грузового комплекса", - добавил он.

Мастер-план определит сроки и место строительства нового аэротерминала, составит прогноз перевозок.

В 2019 году аэропорт обслужил свыше 3,4 млн человек, что на 10,5% ниже показателя 2018 года. В прошлом году из-за пандемии пассажиропоток снизился до 2,1 млн пассажиров. В 2021 году аэропорт рассчитывает обслужить около 3 млн человек. "Мы конечно же ставим производственные показатели себе в план. Рассчитываем, исходя из складывающейся ситуации по пандемии, что едва ли достигнем показателя 2019 года, но так или иначе приблизимся к планке порядка 2,8-3 млн пассажиров [в 2021 году]", - отметил Лопатин.

Аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, в страны Ближнего Востока, Европы.