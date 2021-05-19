Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 4 месяца сохранился на уровне 2020 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - апреле 2021 года сохранился на одном уровне с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $28,1 млрд, сообщил Банк России.

За январь - апрель 2020 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса также составило $28,1 млрд.

"При этом снижение профицита торгового баланса, обусловленное опережающим восстановлением импорта по сравнению с экспортом товаров, было нивелировано сокращением совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета", - пояснил регулятор.

ЦБ уточнил, что это произошло в первую очередь за счет баланса услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока.