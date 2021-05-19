Губернатор Магаданской области заработал в 2020 году почти 9 млн рублей

ТАСС, 19 мая. Губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам 2020 года задекларировал доход в размере более 8,9 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в декларации о доходах главы региона на сайте правительства региона.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2020 г. - 8 975 457,62", - следует из документа. Годом ранее глава области задекларировал доход в сумме свыше 6,41 млн рублей.

В собственности губернатора, как и в 2019 году, - гараж и легковой автомобиль Bentley Continental GT. В аренде у Носова жилой дом площадью 237 кв. м. В "общей совместной собственности" в декларации значится квартира площадью 125,9 кв. м.

В декларации за 2019 год в бессрочном пользовании губернатора была указана квартира площадью 186 кв. м, в аренде - дом площадью 237 кв. м. Также он владел автомобилем Chevrolet Express G1500.

В опубликованной декларации нет данных о доходах и имуществе ближайших родственников. В 2019 году они также не фигурировали в документе.