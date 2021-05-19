Эксперты ожидают новых значимых сделок на российском рынке ретейла в 2021 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский рынок ретейла в 2021 году продолжит консолидироваться, на нем возможны значимые, но менее крупные, чем смена владельцев "Дикси" и "Билла", сделки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные эксперты.

"Я думаю, что значимые сделки будут. Потому что как минимум еще сопоставимая по размерам бизнеса с "Билла" сеть "Виктория" не продана сейчас. На нее может претендовать та же "Лента", например. Как минимум есть "Виктория" - это достаточно крупный актив. Интересные сделки еще будут, но, наверное, по масштабам они могут быть меньше", - отметил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, отвечая на вопрос, возможны ли в этом году новые сделки.

Эксперт пояснил, что сразу две сделки на российском рынке в мае 2021 года - намерение "Магнита" приобрести "Дикси" за 92,4 млрд рублей и "Ленты" - "Биллу" за €215 млн (19,4 млрд рублей) - произошли на фоне принятия компаниями новых стратегий.

"Это продолжение процессов, которые происходили раньше. Долгое время "Магнит" был весьма аккуратен с покупками, поскольку был нацелен на решение внутренних вопросов. X5 Group c осторожностью подходит к крупным сделкам "слияния и поглощения", компания имеет очень большой опыт таких сделок и склонна подходить к таким сделкам с определенной осторожностью. "Лента" находилась в ситуации смены собственника, контролирующего акционера, потом смены менеджмента. Она, по сути, готовила новую стратегию. Сейчас мы видим, что "Магнит" и "Лента" приняли новые стратегии. В рамках реализации этих стратегий достаточно адекватно укладываются сделки M&A. На рынке появились крупные, активные покупатели, которые понимают свою стратегию, как в эту стратегию интегрируются сделки слияния и поглощения", - отметил он.

В 2020 году, по данным аналитического агентства Infoline, доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на российском рынке резко выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4%. В топ-10 сетей вошли: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group Limited, управляющая сетями "Красное & Белое", "Бристоль" и "Дикси", "Лента", "Ашан", "Метро", "Светофор", "О'Кей", "Монетка" и "Вкусвилл". В 2021 году аналитики ожидают замедления темпов консолидации, которая ускорилась на фоне пандемии. "Консолидация сильнее всего усилилась в прошлом году, когда крупнейшие сети очень сильно выросли, и получили дополнительный трафик и продажи. В 2021 году консолидация будет идти медленнее, потому что крупнейшие игроки развиваются по темпам чуть медленнее", - отметил Бурмистров.

Ситуация в регионах

"Органическая и неорганическая консолидация будет продолжаться: крупные сети будут или покупать мелких конкурентов, или занимать площади. Уникальность российского рынка в том, что есть группа из пяти - семи крупнейших ретейлеров, и все остальные. У всех остальных перспектив остаться на рынке практически нет, потому что по эффективности они отличаются на порядок. Поэтому сетям надо понять, хотят ли они кануть в лету, как многие сети до, либо как-то успеть выгодно продаться. Еще один вариант - закупочные союзы, как создали на Дальнем Востоке ("Восточный союз" - прим. ТАСС)", - считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

По словам президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, в России усиливается давление на региональные сети со стороны федеральных сетей с точки зрения эффективности управления ценами. "Мы вполне можем увидеть продажи среди региональных сетей, продажу их крупным сетям", - считает эксперт.