Торги на биржах в США открылись снижением ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Торги в США в среду открылись снижением основных индексов на 1,4%, свидетельствуют данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 477,47 пункта (1,40%), до 33 583,19 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 60,14 пункта (1,46%), до 4 067,69 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 194,22 пункта (1,47%) и составил 13 023,46 пункта.

По мнению экспертов, инвесторы беспокоятся в настоящее время насчет инфляции, а также ситуации с распространением коронавируса нового типа в некоторых странах. Помимо этого, игроки не хотят активно инвестировать до публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Ожидается, что итоги заседания ФРС будут опубликованы позднее в среду.

"Дебаты насчет того, будет ли инфляция временной или постоянной, могут не закончиться еще долгое время и будут вызывать тревогу на рынках в течение лета", - приводит агентство Bloomberg анализ стратегов банка Barсlays.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в июне снизилась на $2,43 (3,66%), до $62,90.