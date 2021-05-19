В Минпромторге заявили, что металлурги готовы дать скидки в 25-30% для гособъектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Металлургические компании готовы предоставить скидки в 25-30% на металлопродукцию для крупных инфраструктурных и социальных проектов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на круглом столе в Совете Федерации.

"Что предложили металлурги. Они говорят: мы готовы на социальные объекты дать скидку 25-30% на инфраструктурные объекты и регионы", - сказал он.

По словам замминистра, Минпромторг запросил у Главгосэкспертизы данные о потребности в металлопродукции для крупных инфраструктурных объектов. В частности, в этом году стоимость реализации Восточного полигона из-за роста цен на металлы вырастет на 8 млрд рублей, сообщил он.

"Дорога "Москва - Казань". Сказали: "Обсчитайте, "Металлоинвест" даст вам прямой контракт, прямую скидку", - пояснил Евтухов, добавив, что такую же работу министерство проводит по всем крупным инфраструктурным проектам.

Ранее он говорил, что металлурги начали переговоры о прямых поставках металлопродукции для крупных инфраструктурных госпроектов в РФ, предлагая формульные контракты со скидкой на весь срок реализации строительных госпроектов.

Замглавы РЖД Андрей Макаров говорил, что модернизация БАМа может подорожать на 40 млрд рублей из-за роста цен на металлы. По его словам, компания фиксирует рост цен на черные и цветные металлы в районе 30% и выше за последние месяцы. Таким образом, второй этап Восточного полигона может стоить 760 млрд рублей.