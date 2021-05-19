В Бундестаге назвали санкции США против "Северного потока - 2" неприемлемыми

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Американские санкции против участников проекта "Северный поток - 2" неприемлемы, если они будут ослаблены, то это станет положительным знаком. Об этом заявил в среду глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Если американский президент [Джо Байден] действительно решил отступить от незаконной санкционной политики США против "Северного потока - 2", то я это приветствую", - сказал он. По его словам, это стало бы "доказательством разумного подхода, а не слабости". "Санкционная политика, при помощи которой США хотят добиваться собственных экономических целей, неприемлема. Если президент Джо Байден это осознает и если его страна постепенно вернется к роли настоящего партнера, который уважает суверенитет своих союзников, то это может также внести разрядку в отношения с Россией", - сказал политик.

По его словам, "Европа и США зависят" от партнерства с Россией по решению международных проблем. "В особенности европейцы нуждаются в тесном экономическом сотрудничестве с Россией", - сказал Эрнст.

Во вторник новостной портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В сообщении отмечается, что администрация президента США "не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода". Но Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, утверждал портал.