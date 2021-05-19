ВЭБ.РФ инвестирует 3 млрд руб. в проект развития аэропорта Хабаровска

ТАСС, 19 мая. Объем инвестиций в проект развития аэропорта в Хабаровске составил 4,9 млрд рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева по итогам совещания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, 3 млрд рублей предоставляется по линии ВЭБ.РФ.

"На заседании рассмотрен второй этап проекта развития аэропорта Хабаровска, в рамках которого планируется построить новый международный пассажирский терминал площадью 19,3 тыс. кв. м. Реализация проекта направлена на обеспечение международных стандартов обслуживания пассажиров и авиакомпаний, а также на увеличение пропускной способности аэропорта. Объем инвестиций в проект составляет 4,9 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей предоставляется по линии ВЭБ.РФ", - сказано в сообщении.

Льготное финансирование позволит ограничить рост тарифа за пользование терминалом для авиакомпаний и, как следствие, будет способствовать повышению доступности авиабилетов для пассажиров, добавили в пресс-службе. В 2019 году при финансовой поддержке ВЭБ.РФ была реализована первая очередь проекта модернизации авиаузла - построен современный терминал внутренних линий площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн пассажиров в год.

Ранее глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк сообщал, что работы по модернизации аэродромного комплекса международного терминала аэропорта Хабаровска завершатся до 2030 года.

Международный аэропорт является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. В сентябре 2019 года был открыт новый терминал внутренних авиалиний. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.