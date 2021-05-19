РБК: производители пива и газированных напитков столкнулись с нехваткой алюминиевых банок

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Производители напитков в России столкнулись с нехваткой алюминиевой тары, пишет в среду издание РБК со ссылкой на представителей двух крупных пивоваренных компаний. Собеседники на рынке связывают дефицит с перемещением спроса на напитки из баров в ретейл, где доля алюминиевой банки традиционно выше.

О дефиците алюминиевой тары изданию сообщил представитель пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и других марок пива) Ораз Дурдыев. Нехватка банок наблюдается на большинстве рынков мира, сообщил директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев. Наличие подобных проблем подтвердил представитель торговой сети "Лента", а также источники в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и еще трех компаниях-производителях.

Нехватка алюминиевых банок связана с пандемией коронавируса и закрытием ресторанов и баров, спрос из которых сместился в ретейл, где доля банки традиционно велика, объяснил представитель AB InBev Efes Дурдыев. По его словам, алюминиевая банка пользуется большей популярностью у потребителя из-за своей легкости и удобства, спрос на нее вырос у всей индустрии напитков и, в частности, у пивоваренных компаний.

"Поставщики оказались не готовы к такому эффекту пандемии", - объяснил он. Представитель Heineken Воробьев также сообщил, что в ответ на предпочтения потребителей долю продукции в алюминиевой таре увеличивают не только производители пива, но и других напитков, а поставщики алюминиевой тары пока не могу удовлетворить спрос.

Источники издания в крупном производителе подтвердили, что во время пандемии из-за самоизоляции люди перешли на домашнее потребление напитков и повышенным спросом у них стала пользоваться продукция в алюминиевой таре. Стоимость алюминиевой и стеклянной тары сопоставима (банка объемом 0,45 литра обходится производителю 8-10 рублей, стеклянная бутылка объемом 0,5 литра - 6-8 рублей) однако траты на логистику в случае использования стеклянной тары выше из-за ее большего веса.