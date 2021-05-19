ЕК призвала Facebook и Google ограничить доходы от рекламы, основанной на дезинформации

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) призвала крупнейшие технологические компании, такие как Facebook и Google, ограничить доходы от рекламы, основанной на ложной информации. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ ЕК.

По его данным, руководство ЕС также выступает за то, чтобы небольшие социальные сети или поисковые системы, частные сервисы обмена сообщениями, биржи рекламы, поставщики рекламных технологий, службы электронных платежей, платформы электронной коммерции взяли на себя аналогичные обязательства. Соответствующее предложение направлено на устранение недостатков, содержащихся в Кодексе практик в отношении дезинформации, который был принят ЕС в 2018 году и к которому присоединились такие технологические гиганты, как Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla и TikTok.

"В частности, одной из областей, в которой кодекс не смог добиться достаточного прогресса, является демонетизация дезинформации, где онлайн-реклама по-прежнему продолжает стимулировать распространение дезинформации", - подчеркивается в документе.

При этом указывается, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы платформы ужесточили квалификационные требования и процессы проверки содержания для программ монетизации контента и распределения доходов от рекламы в своих услугах, чтобы запретить участие субъектов, которые систематически публикуют контент, определенный как дезинформация. В свою очередь рекламные компании должны разработать критерии, используемые для размещения рекламы, и принять меры для проверки места ее размещения.

Вместе с тем, как отмечается в документе, технологические компании должны четко маркировать политическую и тематическую рекламу, выделяя ее как платный контент. Обновленный Кодекс практик также впервые устанавливает ключевые показатели эффективности, позволяющие властям проверять, соблюдают ли компании взятые на себя обязательства. Технологическим гигантам, как пишет Рейтер, будет дано время до конца сентября подготовить проект своих обязательств. Еврокомиссия планирует представить обновленный кодекс 26 мая.