Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 4,6% с начала мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки Аи-95 на бирже увеличилась с начала мая на 4,6%, до 57,47 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов цена бензина Аи-95 оказалась на уровне 57,47 тыс. рублей за тонну, тогда как 4 мая цена находилась на уровне в 54,93 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс бензина марки Аи-92 с 4 мая вырос на 1,8% - с 52,2 тыс. рублей до 53,15 тыс. рублей за тонну.

О ситуации на топливном рынке

Цены на бензин в России растут с конца 2020 года, но в марте 2021 года правительство уже приняло ряд мер, в результате которых запасы топлива в стране удалось нарастить выше нормы уже к концу апреля.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе и демпфирующим механизмом, благодаря которому розничные цены не зависят напрямую от биржевых. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли. С 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть.

Кроме того, правительство РФ расширило меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах, чтобы избежать резких скачков цен. Теперь нефтяные компании должны будут часть объемов нефтепродуктов продавать сторонним АЗС на торгах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что ситуация на российском топливном рынке сейчас стабильная, цены на нефтепродукты растут на уровне примерно соответствующему уровню инфляции. Новак также подчеркнул, что правительство будет строго следить, чтобы рост цен не бензин и в дальнейшем не превышал инфляцию.