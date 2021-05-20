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Мастерская управления "Сенеж" поможет Ульяновской области в подготовке молодых управленцев

Специалисты мастерской готовы оказывать экспертную поддержку региону и присоединиться к разработке программ по подготовке кадров

ТАСС, 20 мая. Ульяновская область будет сотрудничать с мастерской управления "Сенеж" в вопросе подготовки молодых управленческих кадров, сообщается в среду на сайте губернатора и правительства региона по итогам встречи врио главы области Алексея Русских с проректором по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Марией Афониной.

"Сенеж" сегодня является образовательным центром, где проходят программы и мероприятия, направленные на личностное и профессиональное саморазвитие человека. АНО "Россия - страна возможностей" и Ульяновская область будут сотрудничать в части подготовки молодых управленческих кадров", - говорится в сообщении.

По словам Марии Афониной, сегодня президентская платформа "Россия - страна возможностей" объединяет 26 проектов и конкурсов, которые предоставляют возможности и поддержку молодым людям с разными интересами и профессиональными запросами - от сферы IT-технологий до креативной индустрии и сферы гостеприимства. "Наша миссия сделать так, чтобы активные и стремящиеся к саморазвитию молодые люди, которые хотят изменить к лучшему жизнь вокруг себя, получили равный доступ к тем возможностям, которые есть в нашей стране, в том числе и к образовательным ресурсам по развитию человеческого капитала", - цитирует пресс-служба Афонину.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мастерской управления "Сенеж", специалисты готовы оказывать экспертную поддержку региону и подключиться к разработке программ по подготовке управленческих кадров. "Также возможна непосредственная подготовка кадров в образовательных программах "Сенежа", куда можно попасть через платформу "Россия - страна возможностей", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, по данным пресс-службы, Алексея Русских заинтересовала возможность проведения в Ульяновской области осенью текущего года полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты".

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года создан образовательный центр - мастерская управления "Сенеж", он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

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