Минцифры подготовит к июлю дорожную карту миграции электронного правительства на "Гостех"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ представит в правительство до 1 июля дорожную карту миграции инфраструктуры электронного правительства на платформу "Гостех". Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Там отметили, что такое решение было принято на совещании у вице-премьера по вопросам создания и развития единой цифровой платформы РФ "Гостех".

"Минцифры России до 1 июля 2021 года с учетом предложений Сбербанка представит в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий (дорожной карты) миграции инфраструктуры электронного правительства на платформу "Гостех", - сказал представитель аппарата вице-премьера.

Уточняется, что принимать решения о развитии "Гостеха" будет специально созданный архитектурный комитет при правительственной комиссии по цифровому развитию. Минцифры со Сбербанком представят до 15 июня в правительство предложения по составу и функциям комитета.

По данным аппарата, вице-премьер также поручил Минцифры до 1 июля запустить отдельный сайт о развитии платформы "Гостех" в целях размещения в открытом доступе всей технической и учебно-методической информации.

Добавляется, что также будет создан специальный центр мониторинга защищенности "Гостеха" от киберугроз, Минцифры подготовит соответствующее предложение до 1 июля.

О платформе

С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года в России проходит эксперимент по созданию цифровой платформы "Гостех", которая объединит государственные информационные системы. До конца эксперимента оператор "Гостеха" должен создать IT-платформу, на базе которой будет построена вся система.

Ранее Сбер получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы страны. Решение было принято в результате открытого аукциона, организованного Минцифрой России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.