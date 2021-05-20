AliExpress будет доставлять товары от российских продавцов в крупных городах за один день

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. AliExpress сократит доставку товаров от российских продавцов в крупных городах до одного дня за счет запуска совместного с "Почтой России" сервиса дропшиппинга - прямой поставки товаров до покупателя через отделения. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

"Локальные продавцы "AliExpress Россия" смогут сдавать посылки в 5 000 почтовых отделений и 165 региональных сортировочных центрах "Почты России" по всей стране. Оттуда заказы будут доставляться покупателям до ближайших к ним почтовых отделений или курьерами до двери. Новая услуга сдачи посылок в сортировочные центры "Почты России" позволит продавцам AliExpress увеличить скорость доставки заказов и сократить затраты на логистику. Из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов "Почта России" сможет доставлять посылки уже на следующий день после их сдачи. Для этого продавцу нужно передать их в пункт приема до 18:00", - говорится в сообщении.

Отправить посылку можно будет курьером на дом в 11,4 тыс. населенных пунктах или в одно из 42 тыс. почтовых отделений по всей России.

На доставку будут распространяться стандартные логистические тарифы AliExpress: 69 рублей (плюс НДС) за доставку большинства заказов по всей России при возможности субсидировать до 50% ее стоимости. Для покупателя доставка заказов на сумму от 99 рублей будет бесплатной.

Раньше российские продавцы AliExpress могли централизованно сдавать заказы для дальнейшей доставки покупателям только если использовали услугу дропшиппинга от "Цайняо", когда продавец самостоятельно складировал и упаковывал заказы, а "Цайняо" забирал заказы со склада и доставлял до покупателей, или если привозили заказы в фулфилмент-центры в Домодедово или Климовске. Теперь же продавцы смогут сдавать партии интернет-заказов (в том числе крупные, до 1000 штук) в отделениях и специальных пунктах "Почты России" по всей стране.

"Наша цель - максимально упростить для селлеров и интернет-магазинов доставку заказов. Интернет-магазину надо лишь онлайн оформить отправление и, выбрав тип приема, сдать партии заказов в любом ближайшем почтовом отделении или терминале, которые открыты по всей стране. Достаточно лишь оставить оформленные посылки на стойке, не прибегая к помощи оператора", - отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин, слова которого приводятся в сообщении.

За год среднее время доставки заказов от российских продавцов AliExpress благодаря запуску новых сервисов "Цайняо" снизилось до четырех дней. Для российских продавцов, число которых по итогам года превысило 45 тыс., AliExpress и "Цайняо" запустили специальные условия работы, которые позволяют отправить первые 100 заказов бесплатно и не платить за хранение на складе каждой новой партии товаров 60 дней.

О компании

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ.

Компания создана 9 октября 2019 года.