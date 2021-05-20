Fitch: снятие санкций с Nord Stream 2 AG может ускорить запуск проекта до конца 2021 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Решение США не вводить санкции против оператора проекта "Северный поток - 2" повышает шансы на завершение строительства газопровода и его запуск в течение нескольких месяцев. Такое мнение ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Вечером 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты отказались от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех суден и пяти организаций, а также одного физлица, вовлеченных в строительство газопровода.

По словам Маринченко, сейчас оценить точные сроки завершения строительства сложно, так как речь идет о снятии лишь части санкций. "Но в любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года", - сказал он.