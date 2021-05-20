Почти 2 тыс. рабочих мест появятся для фармпроектов компаний "Технополис Москва"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Реализация фармацевтических проектов резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" позволит создать около 2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. В этой сфере работают 10 компаний ОЭЗ, сообщила в четверг пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"На Москву приходится около 20% от общероссийского фармпроизводства. Эта отрасль постоянно развивается: только в прошлом году инвестиции столичных фармацевтических предприятий достигли 10,5 млрд рублей, что более чем на 133% превышает показатели 2019 года. Московская особая экономическая зона - один из главных центров развития отрасли, статус ее резидента уже имеют 10 фармацевтических компаний. Согласно бизнес-планам всех десяти резидентов, количество высокотехнологичных мест, создаваемых в кластере фармацевтических компаний, суммарно составит почти две тысячи", - говорится в сообщении.

Так, фармацевтическая компания "Биокад" локализовала производство в Алабушево и в рамках офсетного контракта с правительством Москвы сфокусирована на выпуске препаратов для лечения онкологических заболеваний. Компания Р-Опра, также заключившая офсетный контракт, на площадке "Алабушево" наладит выпуск лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, а также противоревматических, противоастматических и других препаратов.

"Строительство "Р-Опра" планируется завершить в 2022 году. А к концу текущего года на территории ОЭЗ в Зеленограде должна быть построена первая очередь еще одного предприятия фармацевтической промышленности - завода Bright Way Industries. Здесь будет налажено производство широкого спектра лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп и форм выпуска", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

В 2021 году также ожидается ввод производства биомедицинских клеточных продуктов от "Акрус БиоМед", в начале 2022 года будет завершено строительство завода онкопрепаратов компании "Онкотаргет".

Статус резидентов позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Освобождающиеся средства фармкомпании, локализованные в ОЭЗ "Технополис Москва", инвестируют в развитие производства.